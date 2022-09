Steigende Preise für Energie und Rohmaterialien belasten Nio und sorgen gleich in doppelter Hinsicht für Verzögerungen. So benötigt die dieses Jahr beginnende Europa-Expansion mehr Zeit als geplant. Und auch das Ziel des Unternehmens, kurzfristig profitabel zu werden, wird vorerst nicht erreicht.Das erklärte zuletzt Nio-CEO William Li. Er warnte davor, dass die Energiekrise in Europa die Expansion des Unternehmens verlangsamt. Die steigenden Energiekosten stellen vor allem für die Einführung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...