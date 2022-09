FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. September

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Halbjahreszahlen (12.15 Online-Pk) 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:30 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 17:00 USA: Intuit, Investor Day

22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/22

BEL: Verbraucherpreise 09/22

DEU: Ifo-Institut Veröffentlichung Geschäftsklima Ostdeutschland

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 09/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 08/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/22

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 09/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben?

09:30 EU: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) redet beim Bauerntag des Landesbauernverbandes auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest, Stuttgart

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur behördlichen Durchsetzung von Fluggastrechten

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch zur Messe Light + Building (2.-6.10.2022) mit dem Geschäftsführer der Frankfurter Messe, Wolfgang Marzin, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Wolfgang Weber, und dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerker (ZVEH), Alexander Neuhäuser

10:00 DEU: Pk zur Präsentation des Deutschen Startup Monitors 2022 (Online)

10:00 DEU: Vorstellung Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2022 der Wirtschaftsforschungsinstitute

10:00 DEUI: Bundesgerichtshof prüft in mehreren Verfahren: Wer darf Datenschutzverstöße vor Gericht bringen?

11:00 DEU: Pressegespräch IG Metall zur aktuellen Lage im Maschinenbau mit Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, und Drago Jeric, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Homag GmbH

13:00 DEU: Pk zum 40. Deutschen Stahlbautag «Natürlich Bauen mit Stahl», u.a. mit Christian Wurst, Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV, Berlin °

