Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL oder Bolsa de Valores de Lima: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") berichtet, dass nach der Blockade der Hauptzufahrtsstraße zur Yauricocha Mine, die von der Tochtergesellschaft des Unternehmens Sociedad Minera Corona betrieben wird, mit den Bewohnern der Stadt Alis eine Vereinbarung erzielt wurde.

Das Bestreben, die unerlässliche Sicherheit und die Wartungsarbeiten sicherzustellen, wurde auch während der Blockade aufrechterhalten. Die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer genießen allergrößte Bedeutung für das Unternehmen. Die Sicherheitskontrollen und Revisionen wurden daher wieder eingeleitet, um einen sicheren und progressiven Neustart des Betriebs der Yauricocha Mine zu unterstützen.

Sierra Metals wird weiterhin mit den Gemeinden in seinem Einflussbereich zusammenarbeiten, um ihre Entwicklung zu fördern und gleichzeitig einen langfristigen, stabilen Betrieb der Mine Yauricocha zu unterstützen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wann die Mine wieder den Produktionsumfang vor Aussetzung ihres Betriebs erreichen wird und die Produktions- und Finanzprognosen bleiben daher noch ausgesetzt.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com

