NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, kündigte heute auf dem Mobile World Congress 2022 (MWC) in Las Vegas, Nevada, den Ausbau eines privaten 5G-Netzes (P5G) für die Stadt Las Vegas (CoLV) an. Im Rahmen dieses Projekts wird P5G von NTT bereitgestellt, um das umfangreichste private Netz in den Vereinigten Staaten aufzubauen.

Das Netz soll als offene Plattform für lokale Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen dienen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die das Leben der Bürger und Besucher von Las Vegas bereichern. NTT arbeitet mit Partnern zusammen, um die Anzahl der Netzzugangspunkte (APs) in Las Vegas mehr als zu verdoppeln. Im Gegensatz zu den meisten CBRS-Installationen (Citizens Broadband Radio Spectrum), die sich auf Gebäude oder Industrieanlagen beschränken, erstreckt sich dieses Netz über öffentliche Räume. Es ist außerdem das erste Netz seiner Größe, das für APs von Drittanbietern und Endbenutzergeräte offen ist. Damit ist Las Vegas auf dem besten Weg, ein Technologiezentrum für Bürger und Organisationen innerhalb der Stadtgrenzen zu werden.

"Das Netz der Stadt Las Vegas soll Innovationen vorantreiben und ein Vorbild für Städte und Unternehmen weltweit sein. Nach der Implementierung wird es das größte offene, kommunale CBRS-Netz in den USA sein", so Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation bei NTT Ltd. "Mit Unterstützung der maßgeschneiderten Dienste von NTT können lokale Organisationen ihre eigenen Geräte verwenden und ihre Anwendungen im Netz entwickeln. In der ganzen Stadt werden die Einwohner und Besucher von besserer Anbindung, höherer Sicherheit und verbessertem Zugang zum Gesundheitswesen und anderen wichtigen Dienstleistungen profitieren."

Durch sein offenes und intelligentes Netzwerk kann NTT die Netzdienste an die unterschiedlichen Anforderungen bestehender und neuer Anwendungen anpassen, unabhängig davon, ob es sich um Full-Stack-, Edge- oder Smart-Lösungen handelt. Zu den ersten Anwendungsfällen gehören:

Bildung: Verbesserte Fernlern-Konnektivität und -Anwendungen für Schüler des Clark County School District

Die Stadtverwaltung von Las Vegas, ihre Interessengruppen und die Geschäftswelt werden von den Möglichkeiten eines P5G-Netzes profitieren, darunter extrem niedrige Latenzzeiten, höhere Zuverlässigkeit, extrem hohe Kapazität, durchgängige Sicherheit und flexible Verwaltung. In dem Maße, in dem zusätzliche Anwendungsfälle entstehen, kann das Netz zu einem Rahmenwerk für die Generierung von Einnahmen werden, die die Bilanz der Stadt verbessern und gleichzeitig die Wartung, Erweiterung und Verbesserung des Netzes unterstützen. Dieses Netzwerkmodell sowie die neuen Dienste und Anwendungen, die im CoLV eingeführt wurden, können in Städten in den gesamten USA übernommen bzw. vermarktet werden.

"Unser Ziel ist es stets, die Stadt Las Vegas zur bestmöglichen Gemeinschaft für Einwohner und Besucher zu machen, indem wir die Bildung, die Beschäftigungsentwicklung und die Sicherheit verbessern", erklärte Michael Sherwood, Chief Innovation Officer der Stadt Las Vegas. "Zu diesem Zweck mussten wir unsere drahtlosen Möglichkeiten und die stadtweite Konnektivität ausbauen. Deshalb hat sich die Stadt Las Vegas für die Zusammenarbeit mit NTT entschieden. Mit seinem breiten Leistungsspektrum trägt NTT dazu bei, dass die Stadt Las Vegas zu einem wichtigen Technologiezentrum und einer starken Wirtschaftsbasis wird."

Als federführendes Unternehmen in einem mehrphasigen Projekt für CoLV stellt NTT seine P5G-Plattform zur Verfügung, die das LTE-/5G-Netz als Dienst (NaaS) umfasst, der Sicherheit, Kontrolle und Datenschutz integriert und es Unternehmen und anderen Kunden ermöglicht, ihre Netze flexibel zu schützen, zu skalieren und zu segmentieren. Der P5G-Anbieter für lokale Netzwerke (LAN), Celona, arbeitet gemeinsam mit NTT an diesem Projekt. Einer der Beiträge von Celona ist ein softwaredefiniertes Betriebsmodell, das wichtige Leistungsindikatoren für ein offenes Ökosystem von marktführenden Geräte- und App-Anbietern verfolgen kann. "Wir freuen uns über die laufende Zusammenarbeit mit NTT und die Möglichkeit, den Endnutzern des erweiterten P5G-Netzes der Stadt Las Vegas einzigartige betriebliche Flexibilität und Effizienz zu bieten", so Rajeev Shah, Gründer und CEO von Celona.

Las Vegas schloss 2018 eine Partnerschaft mit NTT und nutzt die NTT Smart Solutions, um mit Hilfe von Sensoren, IoT, Big Data und prädiktiver Analytik die Sicherheit und das Gefahrenbewusstsein zu erhöhen sowie Verkehrsstaus und Falschfahrten in der Stadt zu reduzieren. Im Jahr 2020 kündigten NTT und das CoLV die Ausweitung des Accelerate Smart Project auf Smart-Park-Anwendungsfälle an mehreren Standorten an, was zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und zu einem besseren Erlebnis für Bürger und Besucher beitrug. NTT Smart Solutions haben Las Vegas zu einer echten Smart City gemacht und dazu beigetragen, eine sicherere, integrativere und nachhaltigere Umgebung zu schaffen. Die Bereitstellung von Anwendungen in einem offenen Netz auf der Grundlage von P5G ist eine Marktneuheit in Bezug auf Offenheit und Umfang. Einer der ersten Vorteile für die Bürger nach der stadtweiten Einführung ist die Ausweitung von NTT Smart Solutions auf neue Parks, die laufend zusätzliche Sicherheits- und Parkdienste bieten werden.

Als einer der führenden Sponsoren des Industry City 5G Showcase auf dem MWC freut sich NTT darauf, modernste Technologien zu präsentieren, die die Möglichkeiten einer vernetzten Zukunft neu definieren. Um mehr über die Edge Compute- und Private 5GPrivate 5G-Kompetenzen und die Zusammenarbeit des Unternehmens mit CoLV zu erfahren, besuchen Sie die Ausstellung am Stand W1 410 vom 28. bis 30. September oder nehmen Sie an der Hauptveranstaltung Viva Tech Vegas teil, bei der Shahid Ahmed zusammen mit dem CIO von CoLV und dem CEO von Boingo Wireless über die technologische Entwicklung der Stadt selbst sprechen wird. Kontaktinformationen siehe unten.

