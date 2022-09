PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich schwach geschlossen, ein Pluszeichen gab es in Moskau. Die Prager Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Der polnische Aktienindex Wig-20 fiel um 1,61 Prozent auf 1435,37 Punkte. Der breiter gefasste Wig gab um 0,82 Prozent auf 47 468,26 Punkte nach. Die Papiere der PKO Bank und des Minenbetreibers KGHM büßten jeweils 1,1 Prozent ein, während die Anteilsscheine der Computerspieleschmiede CD Projekt um 1,6 Prozent stiegen.

Der ungarische Bux büßte 2,12 Prozent auf 37 731,27 Punkte ein. Unter den Indexschwergewichten verbuchten Richter das größte Minus, die Aktien des Pharmakonzerns verloren 2,8 Prozent.

Nach oben ging es hingegen in Moskau. Der RTS-Index zog um 2 Prozent auf 1074,57 Punkte an./mik/ste/APA/la/nas

PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375