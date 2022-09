Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Bang Mini ist eine moderne Bluetooth-Boombox mit kraftvollem Sound und beatgesteuerten LichtshowsHeute hat Tronsmart, eine etablierte Audiomarke, die sich auf hochwertige Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher spezialisiert hat, ihren neuesten tragbaren Party-Lautsprecher mit einem Griff, den Bang Mini, vorgestellt."Nach unserem Outdoor-Party-Lautsprecher Bang aus dem Jahr 2021 wollten wir eine verkleinerte, tragbarere Version für unterwegs entwickeln", so Eric Cheng. "Der Bang Mini bietet dank zweier unabhängiger Lautsprecherkammern 50 W knallenden Sound. Der vordere Hohlraum beherbergt zwei mittlere Hochtöner und einen passiven Radiator, die kristallklare Höhen in überragender Klarheit bieten. Der hintere Raum bietet druckvolle Bässe über zwei Tieftöner."Der Bang Mini bietet großartige technische Daten und außergewöhnlichen Stereoklang, ohne dabei aufzutragen. Es nutzt das von Tronsmart entwickelte SoundPulse® Audio (https://www.tronsmart.com/sound-pulse.htm) das drei Hauptmerkmale aufweist. Erstens wirkt er harmonischen Verzerrungen entgegen und eliminiert Rauschen, wodurch der Gesang sanfter und der Klang voller wird und der Hörer seine Musik länger genießen kann. Zweitens verändert die SoundPulse®-Technologie die Position der Schallabgabekammer an der Vorderseite des Lautsprechers, wodurch der Klangbereich erweitert wird, um den gesamten Raum mit hochwertigen Stimmen zu füllen und den Stereoklangeffekt zu verstärken. Drittens bietet die SoundPulse®-Technologie einen verbesserten Basseffekt. So können Klangunterschiede getrennt verarbeitet werden. Das bedeutet, dass die Bässe verstärkt werden können, während gleichzeitig hohe Stimmen produziert werden können.Das vielleicht auffälligste Merkmal des Bang Mini ist sein beatgesteuerter Lichtshow-Modus. Der Lautsprecher verfügt über sieben neonfarbene Lichter, die auf den Rhythmus der gespielten Musik reagieren. Die Benutzer können frei zwischen kreisenden, atmenden und beatgesteuerten Mustern wechseln. Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IPX6 können Musikliebhaber das Gerät sogar mit an den Strand oder an den Pool nehmen, ohne sich Gedanken über verschüttete Flüssigkeiten, Spritzer oder Sand zu machen. Darüber hinaus ermöglicht die NFC-Kopplung eine schnelle Verbindung zu Ihrem Gerät mit nur einer Berührung. Zu den weiteren Merkmalen gehören Stereo-Pairing, eine große Reichweite von bis zu 15 Metern, bis zu 15 Stunden Spielzeit, Bluetooth 5.3 und eine integrierte Powerbank, die das mobile Gerät aufladen kann.Der Lautsprecher ist bei Amazon US (https://www.amazon.com/dp/B0B93MRTWF), Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0B93MRTWF), und Amazon ES (https://www.amazon.es/dp/B0B93MRTWF) erhältlich. Außerdem gibt es vom 28. September bis zum 13. Oktober 2022 drei Werbeaktionen zur Feier der Markteinführung auf der Tronsmart-Website (https://bit.ly/3UPWRUe).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1907216/Tronsmart_Bang_Mini_Portable_Party_Bluetooth_Speaker.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tronsmart-bringt-bang-mini-portable-party-lautsprecher-mit-kraftigem-bass-auf-den-markt-301635849.htmlPressekontakt:Ella,marketing@tronsmart.com,+86-15773233196Original-Content von: Tronsmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137507/5332386