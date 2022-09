Bezahlter Job als Content Creator, um die Möglichkeiten zu zeigen, die sich durch flexibles Remote-Arbeiten erschließen

Deel, die führende globale Lösung für die Einstellung, Vergütung und das Management globaler Teams, nimmt jetzt Bewerbungen für einen Social Media Nomad entgegen. Der oder die glückliche Kandidat/in wird sechs Monate lang in einem voll ausgestatteten Van durch Australien und Neuseeland reisen und Inhalte über seine/ihre Reise- und Remote-Arbeitserfahrungen erstellen.

