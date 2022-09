The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.09.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2022

.

ISIN Name

DE000HVB74Z6 UC-HVB CRLNFI 23 DBK

DE000HVB7505 UC-HVB CRLNFI 24 VOW3

GB0001765816 BREWIN DOLPHIN HLDGS

NO0010936891 ECOONLINE HLDG. C NK-,01

SE0018271348 VAESTSVENSK LOGISTIK AB

