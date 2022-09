Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -PingPong Payments, eine der weltweit führenden End-to-End-Zahlungslösungen für grenzüberschreitende Unternehmen, hat mit Uncapped, Europas erstem umsatzbasierten Finanzdienstleister, einen Partnerschaftsvertrag für die Kreditvergabe geschlossen.Nachdem E-Commerce-Händler eine solide Geschäftsgrundlage geschaffen haben und bereit sind, ihr Geschäft auszubauen, wird die finanzielle Liquidität oft zu einer Herausforderung, die die gesamte Stärke der Verkäufer auf die Probe stellt, also auch Markenbekanntheit, Lagerbestand, Logistik und Lieferkettenmanagement. Die Gelegenheit zu einer schnellen und kostengünstigen Finanzierung ist ein guter Weg, um die Erfolgschancen der Händler zu erhöhen.Dank der neuen Partnerschaft zwischen PingPong und Uncapped können PingPong-Kunden ihr Online-Geschäft jetzt mit einem Kapitalvorschuss des Kreditpartners Uncapped finanzieren. Als Voraussetzung für die Gewährung eines Vorschusses in Höhe von 10.000 EUR bis 10 Mio. EUR ist lediglich der Nachweis von mehr als sechs Monaten Geschäftstätigkeit und mehr als 10.000 EUR an monatlichen Einnahmen erforderlich."Mit Uncapped bietet PingPong seinen Kunden ein sinnvolles Angebot für eine schnelle Finanzierungsunterstützung, die ein Schlüssel zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg in der Welt des E-Commerce ist. Die Partnerschaft ist ein Meilenstein, der die neuen Schritte von PingPong hin zu umfassenden Dienstleistungen für E-Commerce-Verkäufer in Europa kennzeichnet", so Chunhe Zhang, Geschäftsführer von PingPong Europe."Wir freuen uns sehr über unsere strategische Partnerschaft mit PingPong, einem weltweit führenden Anbieter von Online-Zahlungen. Durch unsere Zusammenarbeit erhalten die Händler die Zahlungsmethoden, Tools und das Kapital, die sie zur Skalierung benötigen. Uncapped soll Existenzgründern zum Erfolg verhelfen, und unser gemeinsames Angebot wird es Unternehmern ermöglichen, genau das zu tun", erklärte Piotr Pisarz, CEO von Uncapped.Informationen zu PingPong PaymentsPingPong Payments wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, E-Commerce-Verkäufern weltweit dabei zu helfen, mehr von ihren Gewinnen zu behalten, indem sie die von den Banken traditionell angebotenen Transaktionsraten unterbieten. Das Unternehmen fungiert als multidimensionaler Wachstumspartner für mehr als eine Million Online-Händler weltweit, hat bis heute mehr als 90 Milliarden USD an grenzübergreifenden Zahlungen für E-Commerce-Händler abgewickelt und überweist täglich mehr als 150 Millionen USD im Namen von internationalen E-Commerce-Händlern. Weltweit tätige Händler vertrauen auf PingPong Payments, wenn es darum geht, bei grenzüberschreitenden Zahlungen, Mehrwertsteuer, Lieferantenzahlungen und vielem mehr zu sparen. PingPong arbeitet mit renommierten Marken wie Citibank, BNP Paribas, J.P. Morgan und Wells Fargo zusammen, die Lizenzen für einen effizienten Betrieb erhalten haben und strengen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in Europa, den USA und Asien unterworfen sind.Informationen zu UncappedUncapped entstand aus der Frustration über die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten für europäische Unternehmer. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Uncapped bedeutende Erfolge gefeiert. Das Unternehmen, das kürzlich als das am zweitschnellsten wachsende Fintech in Europa ausgezeichnet wurde, verzeichnete 2021 ein Wachstum von 554 % und erreichte einen Meilenstein, indem es an einem einzigen Tag 12,5 Mio. USD an Kapital für 15 Unternehmen bereitstellte.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pingpong-geht-partnerschaft-mit-uncapped-zur-finanzierung-von-online-unternehmen-ein-301636247.htmlPressekontakt:Hong Yuhan,+86-15267879056,hongyh@pingpongx.comOriginal-Content von: PingPong Payments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145923/5332431