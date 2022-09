Kurve gekriegt?: Gold - das war knapp! Trillium Gold Mines mit wahnsinnigem Explorationsfolg! Ist das der "Turnaround"?

Anzeige / Werbung

Bricht Gold nach unten weg, oder bekommt das Edelmetall noch rechtzeitig die Kurve? Trillium Gold scheint seinen Weg gefunden und den Turnaround eingeleitet zu haben!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Ursachen für den derzeit schwächeren Goldpreis sind offensichtlich. Deutlich steigende Zinsen - allen voran in den USA - und ein sehr starker US-Dollarkurs sind für das Edelmetall kein Fundament für eine Rallye. Eher das Gegenteil. Wenn dann noch über Monate Geld aus den börsengehandelten Fonds ("ETFs') abgezogen wird, dann hat der Goldpreis wenig Chancen zu steigen.

Quelle: StockCharts.com & JS Research UG

Laut dem World Gold Council sind zwei Drittel der seit Kriegsbeginn aufgestockten Goldbestände in den letzten Monaten wieder abgeflossen.

Allerdings steckt in diesen negativen Nachrichten zugleich das Zeug für eine Bodenbildung mit Trendumkehr! Denn die Fed ist in ihrer Zinspolitik schon weit fortgeschritten und auch die massiven ETF-Abflüsse lassen sich nicht unendlich fortsetzen. Zeitgleich deutet sich eine steigende physische Goldnachfrage seitens der Notenbanken und der Schwellenländer an.

Obendrein sei an dieser Stelle auch noch ein historischer Vergleich erlaubt. Ein Blick auf die 1970'er Jahre, die ebenfalls durch Inflation bei schwachem Wachstum gekennzeichnet waren, lässt Hoffnung aufkommen. Denn im Jahr 1970 lag der Goldpreis bei etwas unter 38,- USD je Feinunze, um dann in den kommenden etwa zwei Jahren auf rund 50,- USD je Feinunze zu steigen, um dann richtig Gas zu geben. Bereits im Folgejahr 1973 kletterte das Edelmetall auf über 100,- USD je Feinunze!

Summa summarum, könnte sich aus der jüngsten Korrektur noch eine spannende Goldpreis-Entwicklung gen Norden entwickeln! Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich der Goldpreis stabilisiert und eher wieder nach oben dreht, anstatt nach unten wegzubrechen. Das in Kombination sorgt natürlich auch bei Gold-Unternehmen wie dem mittlerweile ausgebombten TOP-Explorer Trillium Gold Mines für Kursphantasie, der übrigens wieder hervorragende Explorationsergebnisse vorlegte!

Trillium Gold Mines mit MEGA-Explorationserfolg! Sogar sichtbares Gold wurde gefunden!

Das in Vancouver, Kanada ansässige Unternehmen Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) besitzt eines der größten Landpakete im hervorragenden Goldgürtel des "Red Lake'-Bergbaukomplexes im Norden Ontarios. Und dieses "Goldfrüchtchen" hat es "faustdick hinter den Ohren", denn die neuesten Bohrergebnisse von dem "Newman Todd'-Gebiet zeigen nicht nur sensationelle Mineralisierungen sogar obendrein noch eine neue und bisher unentdeckte Gold-Zone!

Und das Ergebnis dieses "Doppelpacks" dürfte nicht nur für viel Freude bei den Geologen und dem Management sowie den Aktionären sorgen, sondern zudem für maximales Ressourcenpotenzial sorgen.

Absolute Volltreffer gelandet!

Die Bohrergebnisse, welche rund 100 bis 250 Meter unterhalb der früheren Bohrlöcher südwärts der verlaufenden Erweiterung eingebracht wurden, treffen mit extrem hochwertigen Goldgehalten "mitten ins Schwarze".

So durchschnitt das Bohrloch mit der Nummer NT22-211 unglaubliche 40,56 g/t Gold (Au) über 4,18 m, einschließlich 136,0 g/t Au über 1,08 m. Und wer glaubt, es ginge nicht besser, dem sei ein Blick auf das Bohrloch mit der Nummer NT22-212 empfohlen, denn dieses ergab spektakuläre 8,75 g/t Au über unglaubliche 20,4 m, einschließlich 549 g/t Au über 0,3 m, 90,38 g/t Au über 1,01 m, 17,2 g/t Au über 1,09 m und 1,59 g/t Au über 61,05 m.

Eine neue hochgradig goldhaltige Zone mit der Lizenz zur Gebietserweiterung!

Und neben den äußerst hohen Goldgehalten über meist lange Strecken, welche die Mineralisierung in der Tiefe auf rund 600 m erweitert, konnte zur "Krönung" noch eine neue Gold-Zone mit sichtbarem Gold in einer 2 mm dicken Quarzader entdeckt werden.

Diese neue, massive Mineralisierung, befindet sich in den Gesteinseinheiten der hängenden Wände, welche hinter dem Kontakt der "Newman-Todd'-Zone und der Verwerfung der Hauptzone lokalisiert wurde. Ein "Zufallsfund", der zukünftig für weitere, kochkarätige Bohrziele sorgen wird, die obendrein in der Lage sind, das Projektgebiet extrem zu vergrößern.

Russel Starr, Präsident und CEO von Trillium Gold, äußerte sich sehr zufrieden mit den Explorationserfolgen und sagte:

"Diese außergewöhnlichen Ergebnisse weisen auf das Potenzial für eine beträchtliche Steigerung der "Newman Todd'-Ressource hin und unterstützen unsere These hinsichtlich der strukturellen Kontrollen, die hochgradige Vorkommen innerhalb dieser Zone bestimmen. Diese Vorkommen verlaufen südöstlich von "Newman Todd'. In der Vergangenheit wurden hier unterhalb von 400 m Tiefe keine nennenswerten Bohrungen durchgeführt, und wir sehen nun ein echtes, hochgradiges Potenzial, wobei die Ost-West-Strukturen den Schlüssel zur Entdeckung neuer Goldmineralisierungen außerhalb der bekannten Zone darstellen."

Fazit: Erwartungen übertroffen! So darf es gerne weitergehen!

Das seit Januar 2022 mit insgesamt 17 Löchern und rund 7.665 Bohrmetern durchgeführte Bohrprogramm auf dem "Newman Todd'-Gebiet, übertrifft mit den bisherigen Ergebnissen alle Erwartungen! Denn die "Bonanzahaltigen' Goldmineralisierungen befinden sich in einer bisher nur wenig gebohrten Gegend, was zukünftig für riesiges Explorationspotenzial sorgen wird. Zudem haben die Ergebnisse gezeigt, dass noch ein "Riesenpotenzial" in der Tiefe vorhanden ist, welches noch für ungeahntes Ressourcenwachstum sorgen sollte.

Insgesamt stehen noch zahlreiche Untersuchungsergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm auf "Newman Todd' aus, die ab jetzt sukzessive veröffentlicht werden sollten. Das sorgt für maximalen Newsflow, welcher Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) wieder verstärkt in der Anlegerfokus rücken lassen sollte. Gestern zumindest ging es für die Trillium Gold Aktien um schon mehr als 16 % nach oben.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen! Titelbild: Stock.Adobe.com.

