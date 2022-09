BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über das Wohngeld Plus:

"Hellhörig macht jedoch, was die Bundesbauministerin sagt. Klara Geywitz warnt schon mal vor Wartezeiten bei der Bearbeitung. Zwei Millionen Haushalte, die erst vom 1. Januar an Wohngeld beantragen können - damit ist das Verwaltungschaos im Grunde programmiert. Ein Land, das bei der Digitalisierung derart hinterherhinkt wie Deutschland, ist einfach nicht gut vorbereitet auf eine solche Herausforderung. Das hat das Hin und Her bei den Corona-Impfungen gezeigt. Man kann nur hoffen, dass die Länder rasch pragmatische Lösungen finden."/be/DP/he