HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Energiepolitik und Ampelkoalition:

"Die wirklich wichtigen Fragen sind nach wie vor nicht geklärt. Wie soll die Gaspreisbremse funktionieren? Wie ohne Gasumlage eine Perspektive für die Gasimporteure geschaffen werden? Und wo sollen all die dafür notwendigen Milliarden herkommen, wenn der Finanzminister an der Schuldenbremse festhält? Es sind keine kleinen Fragen, die Habeck und Lindner in den nächsten Tagen und Wochen klären müssen. Die Wahrscheinlichkeit für neue Meinungsverschiedenheiten bleibt hoch."/be/DP/nas