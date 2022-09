Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wiederaufladbares Bitcoin-Wallet bei k kiosk, Press & Books und avec



29.09.2022 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung Valora vereinfacht den Umgang mit Kryptowährungen weiter: Kundinnen und Kunden können jetzt Bitcoins neu direkt bei k kiosk, Press & Books und avec kaufen. Möglich macht dies das Bitcoin-Wallet von Start2Coin. Damit baut Valora die Palette an bequemen Services in ihren Verkaufsstellen weiter aus. Beim Bitcoin-Wallet von Start2Coin erwerben die Kundinnen und Kunden unmittelbar Bitcoin-Anteile nach aktuellem Tageskurs. Dies im Gegensatz zu der seit April 2021 bei Valora erhältlichen Bitcoin-Gutscheinkarte, bei welcher der darauf geladene Geldbetrag online erst noch in Bitcoins umgewandelt werden muss. Das Bitcoin-Wallet, eine kleine Plastikkarte mit Speicherchip, kostet einmalig CHF 29.90 und kann beliebig lang verwendet werden. Pro Karte können alle 30 Tage Bitcoins im Wert von bis zu CHF 1'000 geladen werden - maximal in zwei Transaktionen à CHF 500. Hinter Start2Coin steht die Sweepay AG, ein in der Schweiz ansässiger Finanzintermediär. Valora rollt die Dienstleistung gerade sukzessive auf rund 950 k kiosk, Press & Books und avec Verkaufsstellen (ohne Tankstellenshops) in der Schweiz aus. NFC-fähiges Smartphone und App

Die Anwendung des Bitcoin-Wallets ist denkbar einfach: Der Kunde oder die Kundin benötigt ein NFC-fähiges Smartphone und die App des Software-Entwicklers Tangem. Diese erlaubt das Bezahlen und Verschieben der Bitcoins, die über das in der Verkaufsstelle aufgeladene Wallet in die App gespeist werden. Eine Registrierung bzw. die Angabe von Daten ist dabei nicht erforderlich. Der Verkauf des Bitcoin-Wallets ist eine weitere Dienstleistung, die Valora in ihren Retail-Verkaufsstellen anbietet. Services wie etwa die Ausleihe von Regenschirmen und mit Solarstrom aufgeladenen Chimpy Powerbanks sowie neue Bezahl- oder Pick-up/Drop-off-Möglichkeiten sind in den letzten Jahren stetig angewachsen und haben die Verkaufsstellen von Valora Retail zunehmend in Dienstleistungszentralen verwandelt. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom. Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



