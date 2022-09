Equinor bleibt relativ gelassen. Mit Blick auf die vermutete Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sieht Norwegen seine Öl- und Gasanlagen nicht in konkreter Gefahr. Es bestehe keine spezifische Bedrohung für den norwegischen Festlandsockel, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Mittwoch der Nachrichtenagentur NTB. Auf diesem Sockel befinden sich die Anlagen.Hilfe vonseiten der Nato bedürfe es derzeit nicht, sagte Støre demnach. Wie der Rundfunksender NRK und die Zeitung "Verdens ...

