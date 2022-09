DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DB SCHENKER - Christa Koenen, die Digitalvorständin von DB Schenker, geht davon aus, dass die Auswertung von Daten mit künstlicher Intelligenz in der Logistik in Zukunft noch wirkmächtiger sein wird. Die Konkurrenz von datenaffinen Logistik-Start-ups sieht sie dennoch gelassen. "Ich finde es erst einmal sehr spannend zu beobachten, in welchen Nischen sich digitale Start-ups zu etablieren versuchen und welche Stärken sie in den Markt einbringen", sagte Koenen. Es scheine aber, dass es für diese Firmen doch eine ziemlich große Herausforderung sei, das Speditionsgeschäft zu verstehen. "Wir haben den Vorteil, dass wir das seit 150 Jahren erfolgreich machen, und ich glaube, dass wir bei der Digitalisierung schneller Geschwindigkeit aufnehmen können als die digitalen Start-ups beim Erlernen des Speditionsgeschäfts", so Koenen. (Börsen-Zeitung)

HEIDELBERG MATERIALS - Der Baustoffhersteller Heidelberg Materials warnt vor Werksschließungen in Deutschland, falls die Energiepreise dauerhaft so hoch bleiben. Wenn der Strompreis nachhaltig nicht runterkomme, werde man auch in Deutschland das eine oder andere Werk vom Netz nehmen, sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Darauf haben wir uns vorbereitet", so Achten. Derzeit würden die Anlagen möglichst energiesparend gefahren und flexibel gesteuert. Das heißt: In Phasen mit vergleichsweise niedrigen Strompreisen, etwa an Wochenenden, werde die Produktion hochgezogen, und in Zeiten, zu denen Strom besonders teuer sei, heruntergefahren. Zudem würden zusätzliche Kosten an die Kunden weitergereicht. "Wenn wir Geld zuschießen müssen, werden Werke temporär geschlossen", sagte von Achten. Bisher sei es aber nicht zu flächendeckenden Abschaltungen gekommen. (Börsen-Zeitung)

BNP PARIBAS - Trotz Rezessionsangst, Energiekrise und Inflation will die französische Großbank BNP Paribas in den kommenden Jahren ihre Einnahmen im Deutschlandgeschäft auf 2,8 Milliarden Euro in die Höhe schrauben. Das entspräche einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von rund 6 Prozent, rechnete Deutschlandchef Lutz Diederichs vor. Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamen. Von 2016 bis 2021 ist BNP in Deutschland nach eigenen Angaben im jährlichen Schnitt um 8,2 Prozent gewachsen. (Handelsblatt)

INTEL - Der US-Chipkonzern Intel will mit selbst entwickelten Softwareprogrammen künftig Geld verdienen. Es gebe Software des Konzerns, die eigenständig, also ohne Halbleiter, verkauft werden könne, sagte Vertriebsvorstand Christoph Schell dem Handelsblatt: "Wir haben unsere Software bislang nur wenig monetarisiert." Sie sei in der Regel unentgeltlich zusammen mit den Chips geliefert oder Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Mit Vorstößen in neue Geschäftsbereiche ist Intel in der Vergangenheit mehrmals gescheitert. (Handelsblatt)

ARCELORMITTAL - Der Stahlkonzern Arcelormittal stellt den Betrieb in Hamburg in einem Werksteil für ein halbes Jahr ein. Grund seien die hohen Energiepreise, sagte Uwe Braun, Geschäftsführer der Arcelormittal Hamburg GmbH, der Zeit. "Momentan können wir in Hamburg nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren", sagte Braun. Deshalb werde ab Oktober zum ersten Mal seit Gründung des Stahlwerks im Hamburger Hafen 1969 die Reduktionsanlage geschlossen. Arcelormittal hatte Anfang September mitgeteilt, dass in Deutschland zwei Werke geschlossen werden sollen - ein Hochofen in Bremen sowie ein Werk in Hamburg, das Gießwalzdraht produziert. (Die Zeit)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 00:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.