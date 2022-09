Mit der Eröffnung des Six Senses Rome Anfang 2023 zieht ein völlig neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Wellness in das Herz der Ewigen Stadt. Das erste Haus der Marke in Italien, wird eine grüne Oase inmitten des geschäftigen Treibens der Via del Corso. Denn es liegt erstklassig im historischen Zentrum, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Berühmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...