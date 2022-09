Trotz angespannter Finanzmärkte gelingt dem Stuttgarter Sportwagenbauer der grösste deutsche Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996.Frankfurt - Nach jahrelangen Spekulationen und monatelanger Prüfung gibt der Sportwagenbauer Porsche am Donnerstag sein Börsendebüt. Knapp 9,4 Milliarden Euro spült die Erstnotiz an der Frankfurter Börse in die Kassen des Mutterkonzerns Volkswagen, wie am späten Mittwochabend bekannt wurde. Trotz angespannter Finanzmärkte gelingt den Stuttgartern damit der grösste deutsche Börsengang seit der...

