DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Hurrikan "Ian" hat im US-Bundesstaat Florida für Stromausfälle und Überschwemmungen gesorgt. Der als "extrem gefährlich" eingestufte Wirbelsturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von 240 Stundenkilometern bei Cayo Costa die Südwestküste Floridas erreicht, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte. In der nahegelegenen Stadt Fort Myers standen ganze Stadtviertel unter Wasser, in mehr als zwei Millionen Haushalten fiel der Strom aus. Bilder des Fernsehsenders MSNBC zeigten auch in der Stadt Naples komplett überschwemmte Straßen, in denen Autos trieben. Nach Angaben der Webseite poweroutage.us saßen am Abend mehr als zwei Millionen von Floridas insgesamt gut elf Millionen Stromkunden im Dunkeln. Der Südwesten des Bundesstaates war am stärksten betroffen. "Ian" hatte Florida am Mittwochnachmittag kurz nach 15.00 Uhr (Ortszeit) als Wirbelsturm der zweithöchsten Hurrikan-Warnstufe 4 erreicht. Über Land schwächte er sich schnell ab und galt am späten Abend nur noch als Hurrikan der niedrigsten Warnstufe 1. Das NHC warnte aber weiter vor Sturmfluten, starkem Wind, Regen und Überschwemmungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:15 Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: -0,6% gg Vq 2. Veröff.: -0,6% gg Vq 1. Quartal: -1,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +8,9% gg Vq 2. Veröff.: +8,9% gg Vq 1. Quartal: +8,2% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.731,25 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.536,75 -0,2% Nikkei-225 26.428,98 +1,0% Hang-Seng-Index 17.443,80 +1,1% Kospi 2.195,83 +1,2% Shanghai-Composite 3.056,50 +0,4% S&P/ASX 200 6.589,30 +2,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Nach kräftigen Verlusten am Vortag kommt es am Donnerstag an den Börsenplätzen in Ostasien und Australien zu einer Erholung. Die Märkte folgen den Vorgaben der Wall Street, die rund 2 Prozent vorgerückt war. Auslöser für die Aufschläge war die Bank of England, die angekündigt hatte, vorübergehend Staatsanleihen zu kaufen; die Quantitative Straffung soll derweil verschoben werden. In Japan tendiert der Nikkei freundlich, wobei Technologie- und Pharmaaktien den Markt stützen. Teilnehmer berichten, dass die Sorgen wegen der Kreditkosten nach der Aktion der Bank of England etwas nachgelassen hätten. Die Rendite der 20-jährigen Staatstitel verliert 4,5 Basispunkte auf 1,000 Prozent.In Südkorea wird die Erholung (+1,1%) von Biotech- und Elektronikwerten angeführt. Marktstabilisierungsaktionen stützen das Sentiment. So hat das Finanzministerium beschlossen, Staatsanleihen im Wert von 2 Billionen Won zurückzukaufen, und die Bank von Korea plant, Anleihen im Umfang von 3 Billionen Won am Markt zu kaufen. Damit sollen die Renditen nach unten gebracht werden. Zudem erwägt die Financial Services Commission Maßnahmen zur Stabilisierung des Aktienmarkts. In Hongkong werden Gewinne von 1,5 Prozent verzeichnet. In Festlandschina zeigt sich der Markt 0,3 Prozent im Plus.

US-NACHBÖRSE

Jefferies Financial Group haben am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft auf Nasdaq.com um 1,6 Prozent zugelegt, nachdem das Finanzdienstleistungsunternehmen die Erwartungen übertroffen hatte. Bei Vail Resorts (+4%) verringerte sich der Verlust im vierten Quartal. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Nachfrage in seinen australischen Resorts und erholte sich in seinen nordamerikanischen Betrieben weiter von der Pandemie. Ein Miniplus von 0,1 Prozent zeigten Regeneron. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Dupixent von Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals zur Behandlung von Patienten mit der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.683,74 +1,9% 548,75 -18,3% S&P-500 3.719,04 +2,0% 71,75 -22,0% Nasdaq-Comp. 11.051,64 +2,1% 222,13 -29,4% Nasdaq-100 11.493,83 +2,0% 222,08 -29,6% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 996 Mio Gewinner 2.854 1.579 Verlierer 438 1.687 Unverändert 133 165

Erholung - Auslöser für die nach der Verlusserie der Vortage wieder positive Stimmung war ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem die Bank of England am Anleihemarkt mit Käufen intervenierte. Marktbeobachter sprachen allerdings lediglich von einer Erholung und nicht von einer Trendwende, denn die zunehmenden Sorgen vor einer Rezession als Folge der kräftigen Zinserhöhungen blieben erhalten. Biogen (+39,9%) legten massiv zu, nachdem eine gemeinsam mit dem Partner Eisai durchgeführte positive Phase-III-Studie für das Alzheimerpräparat Lecanemab bekanntgeworden war. Apple (-1,3%) hat laut einem Agenturbericht Pläne verworfen, die Produktion seines neuesten iPhone-Modells in diesem Jahr zu erhöhen. Der erwartete Anstieg der Nachfrage sei ausgeblieben, so Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Boeing-Aktie legte um 4,7 Prozent zu. China Airlines hat bis zu 24 Maschinen des Typs 787 Dreamliner bestellt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 -16,8 4,28 338,5 5 Jahre 3,94 -24,4 4,18 268,1 7 Jahre 3,86 -26,0 4,12 242,2 10 Jahre 3,72 -23,0 3,95 220,6 30 Jahre 3,67 -15,4 3,83 177,2

Die Renditen am US-Anleihemarkt kamen nach dem jüngsten scharfen Anstieg deutlich zurück. Die Frage sei nun, ob die Intervention der Bank of England mit Anleihekäufen längerfristig stabilisierend wirke oder ob der Markt die Entschlossenheit der Bank erneut testen werde, hieß es. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen reduzierte sich um 23,0 Basispunkte auf 3,72 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit März 2009. Im Verlauf war sie noch erstmals seit über zehn Jahren wieder auf 4,00 Prozent geklettert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 0,9685 -0,5% 0,9735 0,9664 -14,8% EUR/JPY 139,91 -0,3% 140,28 139,31 +6,9% EUR/GBP 0,8960 +0,2% 0,8942 0,8931 +6,6% GBP/USD 1,0811 -0,7% 1,0886 1,0814 -20,1% USD/JPY 144,46 +0,2% 144,10 144,20 +25,5% USD/KRW 1.436,26 +0,8% 1.424,92 1.420,34 +20,8% USD/CNY 7,1865 -0,2% 7,2005 7,1494 +13,1% USD/CNH 7,1881 +0,4% 7,1585 7,1467 +13,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8490 7,8495 +0,7% AUD/USD 0,6492 -0,4% 0,6521 0,6500 -10,6% NZD/USD 0,5693 -0,6% 0,5728 0,5714 -16,6% Bitcoin BTC/USD 19.565,81 -0,2% 19.610,83 20.243,06 -57,7%

Der Dollar geriet nach den jüngsten kräftigen Gewinnen mit den rückläufigen US-Marktzinsen unter Druck, der Dollar-Index reduzierte sich um 1,2 Prozent. Neue falkenhafte Aussagen von Fed-Mitgliedern bezüglich des weiteren Zinskurses seien in den Hintergrund getreten, hieß es. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hatte signalisiert, dass er bereit sei, die Zinssätze bis zum Jahresende auf 4,5 Prozent anzuheben, was darauf hindeutet, dass die Fed bis zum Ende des Jahres mit den Zinserhöhungen noch nicht fertig sein wird und die Möglichkeit eines Anstiegs auf 5 Prozent weiter besteht.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,83 82,15 -0,4% -0,32 +16,3% Brent/ICE 89,03 89,32 -0,3% -0,29 +20,4%

Die Ölpreise verzeichneten das kräftigste Tagesplus seit zwei Monaten. Für WTI und Brent ging um bis zu 4,5 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag bereits deutlich zugelegt hatten. Auslöser waren die wöchentlichen US-Öllagerdaten. Der Bericht der staatlichen Energy Information Administration (EIA) habe einen allgemeinen Rückgang in den drei Hauptkategorien - Rohöl, Benzin und Destillate - gezeigt, hieß es. Auch die US-Rohölproduktion habe sich verringert. Am positivsten sei jedoch der erneute Anstieg der Benzin-Nachfrage gewesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.650,00 1.659,70 -0,6% -9,70 -9,8% Silber (Spot) 18,73 18,93 -1,1% -0,20 -19,7% Platin (Spot) 858,03 866,50 -1,0% -8,48 -11,6% Kupfer-Future 3,37 3,37 -0,1% -0,00 -23,8%

Mit den kräftig fallenden Renditen am Anleihemarkt und dem schwachen Dollar erholte sich der Goldpreis um 1,9 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

IRAN

Präsident Ebrahim Raisi hat das "Chaos" durch die Proteste nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini verurteilt und erneut ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten gefordert.

September 29, 2022 01:44 ET (05:44 GMT)

