BERENBERG STARTET STOREBRAND MIT 'BUY' - ZIEL 99 NOKCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,10 (4,68) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4500 (4600) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 112 (124) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 20 (20,90) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 18,30 (13,70) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (3100) CHF - 'SELL'JEFFERIES STARTET EVOLUTION MIT 'BUY' - ZIEL 1260 SEKJEFFERIES STARTET KAMBI MIT 'BUY' - ZIEL 220 SEKJEFFERIES STARTET KINDRED MIT 'HOLD' - ZIEL 90 SEKODDO BHF HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12300 (11800) PENCE - 'OUTPERFORM'ODDO BHF SENKT NOVARTIS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 88 (96) CHFODDO BHF SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 300 (330) CHF - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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