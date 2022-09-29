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WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Ticker-Symbol: BAS 
Xetra
29.09.22
09:13 Uhr
38,845 Euro
-0,570
-1,45 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
38,57038,59009:29
38,60538,61509:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE38,845-1,45 %
EVONIK INDUSTRIES AG17,250-2,16 %
FLATEXDEGIRO AG8,980+1,47 %
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