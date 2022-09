(shareribs.com) London 29.09.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Die jüngsten Tiefs haben die Notierungen überwunden. In den USA meldete die EIA gestern einen nur leichten Rückgang der Rohölbestände. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 200.000 auf 430,6 Mio. Barrel zurückgegangen. ...

