Zunächst einmal: Der Ark Innovation ETF von Cathie Wood ist nicht gescheitert. Trotzdem ist er seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr wirklich erfolgreich. Das liegt natürlich am Marktumfeld, in dem Growth-Aktien nicht mehr so gefragt sind. Vielleicht auch, weil sie im Laufe der Pandemie einfach sehr teuer geworden sind. Der Misserfolg des Ark Innovation ETF und die eher schlechte mittelfristige Performance von Cathie Wood ist seit geraumer Zeit ein Thema. Ein US-amerikanischer Artikel beschäftigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...