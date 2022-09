Vaduz (ots) -In Bezug auf die Schalterstandorte des Handelsregisters und des Grundbuchs ergeben sich ab dem 14. November 2022 folgende Änderungen:HandelsregisterDas Handelsregister befindet sich im Haus Wille an der Kirchstrasse 8 in Vaduz.GrundbuchDas Grundbuch befindet sich im Hauptsitz Süd der Liechtensteinischen Landesbank im Städtle 44 in Vaduz.Diese Schalterstandorte sind befristet. Nach Fertigstellung des Dienstleistungszentrums Giessen im 1. Quartal 2024 werden alle Schalterstellen des Amtes für Justiz an diesem Standort zusammengeführt.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Amtes für Justiz unter: https://www.llv.li/inhalt/11622/amtsstellen/amt-fur-justizPressekontakt:Amt für JustizMartin Alge, LeiterT +423 236 71 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895715