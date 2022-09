An der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange vollziehen im dritten Quartal sechs chinesische Unternehmen ein Listing mittels Global Depository Receipts mit einem Emissionsvolumen von 1,8 Mrd CHF.Zürich - Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen, steigender Zinsen und einer hohen Volatilität an den Weltbörsen verharren viele IPO-Kandidaten in Wartestellung: Insgesamt gingen im traditionell schwachen dritten Quartal weltweit 355 Unternehmen an die Börse - 41 Prozent weniger als im dritten Quartal des Rekordjahres 2021. Das Emissionsvolumen sank um 56 Prozent auf 49...

Den vollständigen Artikel lesen ...