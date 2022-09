Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 0,565 kanadischen Dollar an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (0,535 CAD) ist dies eine Erhöhung um rund 5,6 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 2,26 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 54,72 CAD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...