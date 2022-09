Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Fülle von Themen sorgt weltweit für Verunsicherung an den Finanzmärkten und dies schon seit längerem, so die Analysten der Helaba.Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen seien zu nennen und würden in der Summe die Perspektiven sowohl an den Aktienbörsen als auch an den Rentenmärkten trüben. ...

