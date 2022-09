Porsche geht an die Börse - der Sportwagenbauer wohlgemerkt. Die Beteiligungsgesellschaft Porsche Holding SE ist längst börsennotiert und gehört wie Volkswagen zu den großen Profiteuren des Börsengangs. Jochen Kauper erklärt die Zusammenhänge und zeigt die weiteren Perspektiven der neuen Porsche-Aktie auf. Aktuelle Infos direkt vom Parkett in Frankfurt liefert Johanna Krämer im Gespräch mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1