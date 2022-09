Von dem Hoch bei 42,68 Euro im August hat sich die Aktie weit entfernt und ist nach einer steilen Verkaufswelle an der Unterstützung angekommen. Auf diese Trading-Chance hatten wir am Dienstagmorgen aufmerksam gemacht und unser Einstiegskurs wurde im Tagesverlauf erreicht. Am Mittwoch wurde noch einmal die 30-Euro-Marke getestet und der Kurs drehte nach einem Tief bei 29,675 Euro nach oben ab. Der Schlusskurs auf Xetra lag bei 30,785 Euro und falls ...

