Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Im Späthandel brachte eine positive Stimmung an der Wall Street allerdings etwas Rückenwind und holte die Aktienindizes in Wien aus dem tiefroten Verliererfeld etwas zurück, der ATX konnte seine Verluste reduzieren und ging mit einem Abschlag von 0,6% aus dem Handel. Zinssorgen und die damit einhergehende Furcht vor einem konjunkturellen Einbruch bleiben allgegenwärtig und bestimmen den internationalen Handel, Anleger scheuen aus diesem Grund allzu große Risiken und gehen keine größeren Engagements. Bei den Einzelwerten stand gestern voestalpine im Fokus, JPMorgan hat in einer Branchenstudie zum europäischen ...

