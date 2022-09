Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland sind düster. Droht nach der Rezession sogar eine Depression? Dazu ein Kommentar von wallstreet:online-Gastautor Dr. Harald Meisner.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland gleicht einer Depression, es kann nicht mehr schöngeredet werden. Die Energiepreise explodieren, die Inflation wird über zehn Prozent steigen, das Verbrauchervertrauen sinkt erheblich und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden. Der Krieg in der Ukraine geht in eine neue, gefährliche Phase, die übergreifende Eskalationen in Europa wahrscheinlicher werden lassen.

Es gibt nur schlechte Nachrichten und das betrifft auch die Kapitalmärkte und es gibt kaum einen "Silberstreif" am Horizont, der wahrnehmbar ist. Wir wissen mittlerweile, dass die wirtschaftliche Einschätzung von psychologischen Faktoren stark beeinflusst wird und dies verschärft die momentane reale Situation merklich.

Viele Kommentatoren und Moderatoren wissen sich nicht anders zu helfen, als die menschliche Neigung zum Verzicht zu heroisieren - wenn sie sich da nicht mal täuschen. Unser ökonomisches Modell ist in all seinen Facetten auf Wachstum ausgerichtet, dies ist keine Neuheit. Schrumpfende Ökonomien sind Neuland für uns und eine Herausforderung für die menschliche, marktwirtschaftliche Spezies.

Die Wirtschaftspolitik der Regierung eiert herum und stärkt damit noch die Verunsicherung. Wenn keiner weiß, wie es weitergeht, werden "Macher" und "Erklärer" populär. Dies kann sehr gefährlich sein, wie aktuell die Wahl in Italien gezeigt hat, die eine Postfaschistin an die Macht gebracht haben. Es entsteht der Eindruck, dass die demokratischen Institutionen nicht handlungsfähig scheinen.

In dieser Situation können keine Rezepte angewandt werden, die alles schnell wieder ins Lot bringen. Die hohe Staatsverschuldung und die Geldpolitik der letzten Dekaden beschränken die staatliche Handlungsfähigkeit. Ein wenig Ehrlichkeit der Politiker und der Medien wäre angezeigt, um die Menschen in einem möglichen Schrumpfungsprozess zu begleiten. Die Ausrichtung auf bessere, umweltbezogene Geschäftsmodelle mit nachhaltigen Energieversorgungen und smarten Technikkonzepten könnten ein solcher Weg sein, die momentane Hysterie in bessere Bahnen zu lenken. Hierbei helfen unsere Entwicklungen in KI und Blockchain, die das Arbeiten erleichtern und hochwertige technische Anwendungen ermöglichen. Diese Aussichten werden entschieden zu wenig kommuniziert und das ist ein Fehler.



Gastautor: Dr. Harald Meisner, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft [Einleitung: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion]

