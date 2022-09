URAN-Nachfrage wird steigen: Global Atomic: Nächste Phase: DASA-Projektplanung beginnt

Anzeige / Werbung Nach beeindruckender erster Machbarkeitsstudie für DASA im Niger, dem ersten Abnahmevertrag und dem Bilden eines Finanzierungs-Syndikates hat Global nun einen Minen-Ingenieur beauftragt. Produktion geplant ab 2025.

Mit der Beauftragung der indischen Development Consultants Private Limited zur Erstellung einer grundlegenden und detaillierten Planung für die Dasa-Produktionsanlage hat Global Atomic Corp. (TSX: GLO, FSE: G12) die nächste Phase auf dem Weg zur Uranproduktion eingeläutet. In den kommenden Monaten werden die Inder daher sowohl den Fragen des Beschaffungsmanagements der Anlage wie auch allen Aspekten zu ihrem laufenden Betrieb nachgehen. Die Aufgabe klingt einfach, hat aber ihre Tücken, denn Global Atomic steht nicht nur vor der Herausforderung, alle für die geplante Verarbeitungsanlage notwendigen Maschinen und Einzelteile zu beschaffen, sondern diese müssen anschließend auch vor Ort im Niger zusammengebaut werden und anschließend reibungslos funktionieren.

Gesichert hat sich Global Atomic mit der Beauftragung von Development Consultants einen Spezialisten, der nicht nur über ein sehr umfangreiches Fachwissen beim Aufbau von Uranaufbereitungsanlagen besitzt, sondern zu dessen Expertise es auch gehört, große Industrieanlagen im westlichen Afrika aufzubauen.

Global Atomic erreicht den nächsten Meilenstein Die Spezialisten von Development Consultants kennen somit beides, die Schwierigkeiten und Kinderkrankheiten mit denen beim Aufbau von Uranaufbereitungsanlagen zu rechnen ist und auch die politischen und organisatorischen Herausforderungen, die beim Aufbau einer solchen Anlage im Niger zu meistern sind.



Zunächst wird sich Development Consultants auf die Planung der Verarbeitungsanlage konzentrieren. Hier gilt es, sowohl grundlegende Fragen wie auch spezielle Detailfragen zu klären. Für diese Aufgabe ist Development Consultants bestens geeignet, denn das Unternehmen hat mehrere Uranrückgewinnungs- und -verarbeitungsanlagen entworfen und gebaut und ist derzeit das führende Ingenieurbüro in Indien, das den Atom- und Uransektor des Landes entwickelt.



Rohstoff der Begierde: Hochgradiges Uran-Oxid (Yellow Cake)



Die erste Phase dieser Konzeption ist bereits angelaufen. Bei seinen Arbeiten wird Development Consultants unterstützt von Lycopodium, einer Firma, die bereits aktiv an 60 Bergbauprojekten in ganz Westafrika beteiligt war und deshalb über umfangreiche und aktuelle praktische Erfahrungen bei der Durchführung von Projekten in der Region verfügt.



Für die investierten Aktionäre sind das gute Nachrichten, denn sie machen deutlich, dass die weitere Entwicklung des Dasa-Projekts zügig und im vorgegebenen Zeitplan voranschreitet. Gleichzeitig sichert sich Global Atomic erfahrene Partner, die das Unternehmen beim Aufbau der Mine tatkräftig unterstützen werden.



