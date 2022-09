Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise erhöht ihre Präsenz in der Deutschschweiz mit der Eröffnung einer neuen Agentur im Limmattal



Lausanne, 29. September 2022 - Die Vaudoise weiht heute ihre neue Agentur an der Schulgutstrasse 1 in Dietikon ein. Christoph Conrad und sein motiviertes Team freuen sich, ihren Kundinnen und Kunden eine persönliche Beratung und umfassende Versicherungslösungen anzubieten. Das Limmattal als Einzugsgebiet für Zürich bietet eine optimale Ausgangslage, um die Präsenz der Vaudoise wesentlich zu erhöhen.

Die Vaudoise stärkt ihre Präsenz in der Deutschschweiz. Laut Rafael Gomez, Generalagent Zürich, bietet das Limmattal mit seinen rund 300 000 Einwohnern und seiner industriellen und kulturellen Bedeutung eine hervorragende Gelegenheit, sich in der Region zu präsentieren. «Wir freuen uns, unsere Position als vertrauenswürdiger Partner in der Seeregion zu stärken. Neben unserer Generalagentur in Zürich sind wir in Horgen tätig, neu im Limmattal, und wir planen, 2023 eine Agentur im Norden von Zürich zu eröffnen», so Rafael Gomez.



Das Team Limmattal mit erfahrenen Kundenberatern

Der Agenturleiter Christoph Conrad ist seit 2011 in der Assekuranz tätig. Er kennt die enorme Entwicklung und die damit verbundene Attraktivität des sehr aufstrebenden Limmattals. Er und sein Team freuen sich, am Puls des Geschehens zu sein und den Kundinnen und Kunden individuelle, bedarfsgerechte Lösungen anzubieten. Die Unternehmenswerte der Vaudoise «nah, vertrauensvoll und menschlich» werden im Team Limmattal tagtäglich gelebt.



Wachstum im Deutschschweizer Markt

Die Eröffnung der Agentur Limmattal stärkt die Präsenz und Sichtbarkeit der Vaudoise in der Deutschschweiz. Dies bestätigt Patrick Marro, Leiter Markt Deutsche Schweiz: «Im ersten Halbjahr 2022 haben wir ein Wachstum im Deutschschweizer Markt von über 10 % verzeichnet. Durch die Eröffnung unserer Agentur im Limmattal gehen wir strategisch vor und zeigen unseren Willen, uns stärker in dieser Region zu verankern».





Bildlegende (von links nach rechts) - Michele Iosca, Rafael Gomez (Generalagent), Christoph Conrad (Agenturleiter), Giuseppe D'Urso

Weitere Auskünfte

Rafael Gomez, Generalagent in Zürich, 044 365 31 00, rgomez@vaudoise.ch

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 hat sie so 36 Millionen verteilt. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

