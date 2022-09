Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) & Düsseldorf (ots) -Die Konsumgewohnheiten im Norden unterscheiden sich teils deutlich vom Rest Deutschlands. So lieben die Norddeutschen Quark: Der Norden kauft mehr Quark pro Person als jede andere Region in Deutschland: Die 13,5 Millionen Menschen im Norden und Nordosten der Republik kauften im vergangenen Jahr Quark im Wert von 167 Millionen Euro pro Jahr (Nielsen, erweiterte WL, N1+N5&6, Umsatz, MAT 2022 KW 26) - und gaben in der Zeit von Juli 2021 bis Juni 2022 im Schnitt somit rund 12,40 Euro pro Person aus. Das sind fast sechs Euro mehr als im Deutschland-Vergleich - bundesweit gab jeder Bürger im Schnitt nur 6,70 Euro im Jahr für Quark aus (Nielsen, erweiterte WL, Vgl. N1+5&6 vs. LEH+DM, Umsatz, MAT 2022 KW26).Das zeigt eine aktuelle Erhebung von Hansano. Darin hat die norddeutsche Marke der Molkereigenossenschaft Arla Foods Marktdaten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Nielsen ausgewertet (Nielsen, erweiterte WL, N1+N5&6, Umsatz, MAT 2022 KW 26). Beim Thema Quark lieben es die Norddeutschen pur: Der "simple" Natur-Quark hat gegenüber Fruchtquark die Nase deutlich vorn. Für jede Einheit Fruchtquark (Jahresabsatz: 20,5 Millionen Kilogramm) kaufen die Menschen im Norden nämlich zwei Einheiten Naturquark (42,7 Millionen Kilogramm). Hansano ist im Norden Marktführer im Segment Naturquark (Nielsen, Quark, N1+N5&6, Umsatz, MAT 2022 KW26).Das norddeutsche Milchprodukte-Ranking nach Umsatz (Juli 2021-Juni 2022)- Butter: 548,08 Mio. EUR- Fruchtjoghurt: 268,38 Mio. EUR- Frischmilch: 261,15 Mio. EUR- Natur- und Fruchtquark: 166,74 Mio. EUR- Schlagsahne: 163,86 Mio. EUR- Naturjoghurt: 135, 70 Mio.So schmeckt es dem Norden: Milchprodukte im VergleichAllgemein sind die Norddeutschen beim Quarkkonsum deutscher Meister, doch auch bei allen anderen Milchprodukten ist den Menschen im Norden und Nordosten hohe Qualität und Frische wichtig. "Der Konsum von Milchprodukten war und ist schon immer ein sehr regionales Thema. Damit wir den richtigen Geschmack treffen, schauen wir von Hansano uns die Konsumgewohnheiten im Norden ganz genau an", sagt Jan Hertzberg, gebürtiger Kieler und Markenverantwortlicher bei Hansano. "Deshalb kann man durchaus feststellen: Für den Norden trifft das Motto zu 'Wir reden keinen Quark, wir essen ihn.'"Eine weitere Besonderheit: Die Norddeutschen lieben es fett. So sind manche Hansano-Produkte tendenziell etwas fetter als vergleichbare Produkte - die frische Weidemilch etwa hat 3,9 Prozent Fettanteil, die besonders schlagfähige Konditorsahne hat 35 Prozent. Doch auch, wer es möglichst fettfrei mag, kommt bei Hansano auf seine Kosten: Im Sortiment ist auch ein frischer Magerquark mit 0,3 Prozent Fett sowie ein Bulgaria-Joghurt mit lediglich 0,1 Prozent.Hansano widmet dem Norden eine KampagneHansano startet eine breit angelegte Kampagne, um den Norden und seine besonderen Konsumgewohnheiten und Eigenarten hervorzuheben und wertzuschätzen. Die Kampagne "Echt gut, wie der Norden." läuft noch bis zum 8. Oktober. Sie ist den Menschen im Norden gewidmet, die häufig nicht viel Wörter brauchen, um etwas auf den Punkt zu bringen.Das Gesicht der Kampagne ist der Schauspieler Enno Kalisch, der selbst aus Schleswig-Holstein stammt und klassische Aussagen über den Norden und norddeutsche Redewendungen glaubwürdig in kurzen Videos und Fotos verkörpert. Diese Aussagen und Redewendungen sind ein zentraler Bestandteil der Hansano-Kampagne, die genau so ist wie die Menschen im Norden: auf den Punkt und aussagekräftig."Wir Menschen im Norden wählen unsere Worte vielleicht mit etwas mehr Bedacht als im Rest der Republik. Man sagt uns nach, dass wir deutlich weniger Worte brauchen, um zu erklären, was wir wollen. Aber Genuss ist uns wichtig, wie die Quark-Zahlen zeigen. Deshalb stellen wir bei Hansano unsere Historie und unsere Herkunft in den Vordergrund. Hansano ist eine Marke aus dem Norden und wir machen schon seit bald 60 Jahren Produkte für den Norden. Dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Landwirten vor Ort ist unsere Milch, Butter und Sahne, unser Schmand, Jogurt und Quark qualitativ so hochwertig", erklärt Jan Hertzberg.Hansano beliefert Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nördliche Niedersachsen mit frischen Produkten. Dazu gehören vor allem:- Frische Weidemilch (1,8% Fett; 3,9% Fett)- Sahne (frische Kochsahne 15% Fett; frische Konditorsahne 35% Fett; frische Schlagsahne 30% Fett)- Quark (Goldquark 40%; Speisequark 20%; Magerquark 0,3%)- Bulgaria Joghurt (0,1% Fett; 3,5% Fett)- ButterPressekontakt:Hendrik StammEdelman GmbHBrüsseler Str. 89 - 93, 50672 KölnTelefon: +49 (0) 221 828281 77E-Mail: hendrik.stamm@edelman.comOriginal-Content von: Hansano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165544/5332580