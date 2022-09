Wien (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion schrumpfte stärker als erwartet und die Einzelhandelsumsätze fielen deutlich schwächer aus, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Die fiskalischen Stimuli würden allmählich Wirkung zeigen - auch in den Wahlumfragen.Brasiliens Industrieproduktion sei im Juni etwas stärker als erwartet geschrumpft, wobei die Schwäche alle Sektoren betroffen habe, mit Ausnahme langlebiger Güter. Die Belebung bei letzteren sei allerdings von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau erfolgt. Auch die Einzelhandelsumsätze seien deutlich schwächer gewesen. Die Zentralbank zeige sich angesichts dessen zunehmend besorgt über die konjunkturelle Situation, während sie gleichzeitig an der Inflationsfront voll gefordert sei und sowohl Währung als auch die Zinsanhebungen in den USA im Auge behalten müsse. Dieser schwierige Spagat sei einmal mehr im August deutlich geworden: Mit einer Leitzinsanhebung um 0,50% auf nunmehr 13,75% habe die Notenbank zwar wie von den Märkten agiert erwartet, die verbale Begleitmusik sei allerdings sehr "dovish" gewesen und habe teilweise die Botschaft der Zinsanhebung unterminiert. ...

