Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte sind unter Stress, so die Analysten der Helaba.Zwar komme es immer wieder zu vorübergehenden Erholungsphasen, so auch gestern, als die Bank von England aufgrund des massiven Renditenanstiegs Käufe am dortigen Anleihemarkt angekündigt habe. Allerdings gebe es unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren, die schnell wieder zu einer Stimmungseintrübung beitragen würden. Die Rezessionssorgen seien groß, auch weil die zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren vor allem in Europa und Deutschland gesunken seien und zum Teil neue Rekordtiefs erreicht hätten. ...

