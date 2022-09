Hamburg (ots) -Barbara Meier, 36, erwartet in Kürze ihr zweites Kind. Diese Woche sagt sie in GALA (Heft 40/2022, ab heute im Handel), wie sie und Ehemann Klemens Hallmann, 46, bei der Namenssuche vorgehen. "Wir werden mit zwei, drei Alternativen in den Kreißsaal gehen und schauen, mit welchem Namen das Baby dann rauskommt", so das Model. "Manchmal passt ein Name ja auch nicht zur Aura des Kindes." Barbara Meier war im Jahr 2007 Siegerin von "Germany's Next Topmodel" und arbeitet inzwischen auch als Schauspielerin. Tochter Marie-Therese ist zwei Jahre alt.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100895727