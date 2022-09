An der Generalversammlung vom 26. Oktober 2022 wird Jörg Zulauf zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Christoph Schmid stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.Zürich - An der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2022 wird Jörg Zulauf zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Dr. Christoph Schmid, seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. An der ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG vom 26. Oktober 2022 wird der Verwaltungsrat die Zuwahl von Jörg...

