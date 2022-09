300 seiner Ganzjahresspeicher hat das Unternehmen bereits verkauft. Für die Zukunft rechnet HPS aber mit wesentlich höheren Absatzzahlen, wofür es seine Vertriebsstrukturen und sein Partnernetzwerk weiter ausbaut.HPS Home Power Solutions bieten seit einiger Zeit seinen Ganzjahres-Stromspeicher "Picea" in Deutschland an. Mittlerweile sei das 300. All-in-one-Speichersystem verkauft worden, teilte das Berliner Unternehmen am Donnerstag mit. Bei dem System wird durch die Umwandlung von überschüssigem Strom aus einer Photovoltaik-Anlage in grünen Wasserstoff Energie langfristig gespeichert werden. ...

