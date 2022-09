Unterföhring (ots) -Happy 35! Am Dienstag, 4. Oktober 2022, feiert das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit sieben Moderator:innen auf allen sieben Sendern der Seven.One Entertainment Group. Karen Heinrichs, Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Chris Wackert sowie Lukas Haunerland zelebrieren den 35. Geburtstag der beliebtesten Morningshow Deutschlands in der viereinhalbstündigen Livesendung ab 5:30 Uhr parallel in SAT.1, auf ProSieben, bei Kabel Eins, bei SAT.1 Gold, auf sixx, auf ProSieben MAXX und bei Kabel Eins Doku.35 Jahre "SAT.1-Frühstücksfernsehen":Zahlenspiel: Seit dem Start sendete das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" 8.949 mal - das sind rund zwei Millionen Sendeminuten.Rekordhalterin: Keine moderiert beim FFS so lange wie sie: Seit 25 Jahren ist Moderatorin Marlene Lufen beim FFS on Air. Karen Heinrichs startete vor 15 Jahren, Matthias Killing ist seit 13 Jahren, Alina Merkau seit acht Jahren und Daniel Boschmann sowie Chris Wackert seit sechs Jahren Host der Sendung.Tierischer Star: Seit 2021 ist Berta (Englische Bulldogge) die dritte Studiohündin - ihr Herrchen ist FFS-Kameramann Stephan wie auch von ihren Vorgängerinnen Helga und Lotte.Pionier: Die erste Sendung am 1. Oktober 1987 moderierte Wolf-Dieter Herrmann - damals noch aus dem FFS-Studio in Hamburg.Lieblingsgäste: Über 40.000 Studiogäste haben in 35 Jahren auf dem FFS-Sofa platzgenommen, diese sind den Moderator:innen besonders positiv im Gedächtnis geblieben: Ryan Reynolds (Alina Merkau), Ed Sheeran (Chris Wackert), Jennifer Aniston (Matthias Killing), Antonio Banderas (Karen Heinrichs), Michael Bublé (Daniel Boschmann) und Donald Sutherland (Marlene Lufen).Exquisite Expertise: Christoph Scheermann (Filmkritiker), Vanessa Blumhagen und Benjamin Bieneck (VIP & Society), Phylicia Whitney (Gaming), Charlotte Karlinder (Gesundheit), Udo Hagemann (Sicherheit), Daniel Engelbarts (Spar-Detektiv), Marie Helmschmied und Dominique Boniecki (Netzreporterin und Social Media), Sascha Zöller (Technik), Olcay Özdemir (Netzreporter), Amira Tröger (Social Media) und Simon Waskowski (Animal-News) bereichern das FFS mit ihrem Fachwissen.Gut informiert über das Weltgeschehen: Dafür sorgen die FFS-Nachrichten-Moderatoren Ina Dietz, Max Oppel und Jule Gölsdorf in sechs Nachrichtenblöcken pro Sendetag.Musikalischer Rausschmeißer: Lukas Haunerland benötigt fünf Minuten für das Texten & Komponieren des täglichen Abschiedssongs."SAT.1-Frühstücksfernsehen" montags bis freitags ab 5:30 Uhr, sowie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" ab 9:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von MAZ & MORE TV Produktion.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5332711