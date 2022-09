Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Die MOL-Gruppe und Grape Solutions feiern acht Jahre Zusammenarbeit mit RepSy (Reporting System), einer hochmodernen Plattform zur Entscheidungsunterstützung, die exklusiv für MOL entwickelt wurde, um komplexe Probleme bei der Planung der Lieferkette in den Raffinerien und petrochemischen Anlagen der MOL-Gruppe zu lösen. Die Entwicklungen begannen 2014, und seither erfüllt die Architektur mit geringfügigen Verbesserungen die Anforderungen der Supply-Chain-Manager bei MOL.tr an die Datenverarbeitung und visuelle Berichterstattung.Wir leben im Zeitalter ständig wachsender Datenmengen, die zu einem der komplexesten Prozesse für Unternehmen werden, um sie zu verarbeiten und in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die Optimierung der Lieferkettenplanung ist aufgrund der vielen Variablen und Einschränkungen ein großes Problem. Daher ist eine präzise Software für die Lieferplanung und -optimierung, die schnelle Geschäftsentscheidungen unterstützt, vor allem für Mineralölunternehmen erforderlich. Gemeinsam mit den Analysten der MOL-Gruppe wurde RepSy entwickelt, um ein schnelles und reaktionsschnelles, maßgeschneidertes System mit dynamischen Funktionen zur Erstellung von Berichten und modernster Datenvisualisierung zu gewährleisten, das die Lieferketten- und Logistikabteilungen bei ihren schnellen und fundierten Entscheidungsprozessen unterstützt."Die komplexe Business-Intelligence (BI)-Lösung dient allen Parteien, die an der Rohstoffbeschaffung, dem Transport, der Verarbeitung, der Marktversorgung und dem Bestandsmanagement beteiligt sind, und verkürzt die Zeit, die für wichtige Entscheidungen benötigt wird", sagte Tibor Volek, Head of Operational Planning Support der MOL Group Plc. der 2014 als Projektleiter für die MOL Group an der Entwicklung des RepSy-Projekts beteiligt war.Das On-Premises-System basiert auf einer mehrstufigen Architektur: Zunächst wandelt die Software die aus der AspenTech-Datenbank stammenden Eingabedaten um, und anschließend werden die übersetzten, mit In-Memory-Tabellentechnologie gespeicherten Informationen auf einer BI-Analyseplattform visualisiert. Die Desktop-Anwendung RepSy ermöglicht es Analytikern und Modellierern, mehrere Outputs miteinander zu vergleichen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.Die RepSy-Lösung wurde auch auf der AspenTech Optimize-Konferenz in Boston im Jahr 2015 vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine kundenspezifische Entwicklung auf der Grundlage des erfolgreichen AspenTech PIMS-Produkts, das von MOL und Grape Solutions gemeinsam entwickelt wurde. Im selben Jahr verlieh MOL dem Projekt eine seiner renommiertesten Auszeichnungen, den Golden Barrel. Um die höchste Qualität der Datenverarbeitung und des dynamischen Berichtswesens mit RepSy aufrechtzuerhalten, ist Grape Solutions auch weiterhin für die kontinuierliche Verbesserung des Systems zuständig.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1727072/Grape_Solutions_Logo.jpgKontakt:Dorina Pall,pall.dorina@grape.solutions, + (36) 20 376 4790View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/grape-solutions-entwickelt-das-mit-dem-golden-barrel-award-ausgezeichnete-berichtssystem-fur-die-mol-gruppe-weiter-301636508.htmlOriginal-Content von: Grape Solutions Plc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161107/5332752