Baden-Baden (ots) -DASDING + DKMS + DEINE STADT + DU - DASDING und DKMS verzeichnen zahlreiche neue Registrierungen und einen neuen Podcast, der auch nach der Roadshow bleibtBlutkrebs ist eine tückische Krankheit, die viele Menschen persönlich betrifft. DASDING, das junge Angebot des SWR, und die DKMS haben sich mit der HOWTOSAVEALIFE-Tour dem Thema angenommen. Vom 17. bis 24. September gastierte die Roadshow in Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Mannheim, Mainz und Trier. Unterstützt wurde die Aktion auch von Prominenten wie dem ehemaligen Mainz 05-Kapitän Niko Bungert, der sich bereits 2015 zusammen mit seiner Mannschaft in die DKMS hat aufnehmen lassen. Neben vielen potenziellen neuen Stammzellenspender:innen konnte mit der Aktion auch allgemein für das Thema Blutkrebs sensibilisiert werden.Mehr als 400 potenzielle Stammzellenspender:innenInsgesamt wurden in den sechs Städten 426 potenzielle Stammzellenspender:innen aufgenommen. Hinzu kommen über 1.000 Registrierungsset-Bestellungen. "Endlich wieder live dabei zu sein und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, hat uns viel Spaß gemacht und ist vor allem so wichtig für unsere Arbeit. Es war schön zu spüren, wie hilfsbereit die Menschen trotz der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen sind", sagt Janet Mulappancharil, Projektleiterin der Aktion von der DKMS. "Uns haben im Rahmen der Aktion so viele Nachrichten von Menschen erreicht, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Aber die auch Fragen gestellt haben. Genau das war unser Ziel - eine Plattform zu schaffen, auf der über dieses Thema gesprochen wird. Das passiert leider immer noch zu selten, obwohl es so viele Menschen betrifft", so Franco Meuthen, Projektleiter der Aktion bei DASDING.Podcast als Nachhaltiges Produkt zur RoadshowNeben der Roadshow ist mit der Aktion HOWTOSAVEALIFE auch ein neues Audioformat entstanden. Im DASDING-Podcast "Land of Infusion - meine Reise durch die Chemotherapie" spricht Max aus dem DASDING-Team eindrucksvoll darüber, wie die Diagnose Leukämie sein Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt hat. Seine Geschichte erzählt er jeden Freitag in einer neuen Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.Registrierung zur Stammzellenspende weiterhin möglichFür alle Menschen, die die Tour nicht besuchen konnten, gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich online unter dkms.de/howtosavealife für eine Stammzellenspende zu registrieren. Voraussetzung hierfür ist, dass man gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist.Weitere Informationen unter:http://swr.li/howtosavealife-hunderte-neue-potenzielle-lebensretter