Von John Bennett, Director of European Equities und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors 29. September 2022 Der Ölsektor ist seit Jahresbeginn der Sektor mit der besten Performance in Europa Ein begrenztes Ölangebot und eine robuste Nachfrage sind günstige Rahmenbedingungen für dauerhaft höhere Ölpreise Für den geregelten Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft müssen Öl- und Gasunternehmen realistische Strategien und Ziele festlegen Falls Europa in der Investmentwelt nicht schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...