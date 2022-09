Die Nachfrage nach den Produkten von Carl Zeiss Meditec ist nach wie vor stark, und höhere Kosten, z. B. für Komponenten, Forschung und Entwicklung, können durch die Wettbewerbsfähigkeit weitergegeben werden. Die starke Marktpräsenz des Unternehmens und die solide installierte Basis an Produkten werden es Carl Zeiss Meditec zudem ermöglichen, die wiederkehrenden Umsätze weiter zu steigern, was die Volatilität des Geschäfts allmählich verringern wird. Die Analysten von AlsterResearch sehen derzeit kein Risiko für die Guidance 2021/22 und erwarten ein Q4 im Einklang mit den berichteten Q3-Zahlen. Carl Zeiss Meditec gehört zu den defensiven Gesundheitstechnologiewerten, die sich in einer Rezession besser behaupten als zyklische Werte. Bei unveränderten Schätzungen stuft AlsterResearch die Aktie von VERKAUFEN auf HALTEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





CARL ZEISS MEDITEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de