Zürich (www.anleihencheck.de) - Die sommerliche Kurserholung im Anleihensegment war möglicherweise nur ein Strohfeuer, denn der September knüpfte an das schwache erste Halbjahr an, so Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management.Seit Jahresanfang stehe damit ein historisch hohes Minuszeichen bei fast allen Anleihesegmenten beziehungsweise bei sämtlichen Anlageklassen zu Buche. Bei Anleihen mit besseren Ratings seien die Verwerfungen sogar zwischenzeitlich noch stärker zu spüren gewesen als bei High-Yield-Bonds. Letztere würden aktuell auf globaler Ebene einen Kursrückgang von rund 14 Prozent ausweisen (gemessen am ICE BofA ML Global High Yield-Index in Euro hedged). Bliebe es bei diesem Ergebnis, dann würde 2022 in punkto Performance als eines der schwächsten Jahre in die Geschichte des High-Yield-Markts eingehen. ...

