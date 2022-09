Der Modekonzern Hennes + Mauritz (H&M) hat am Donnerstag seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Dabei verfehlte das Unternehmen die Markterwartungen beim Umsatz und Gewinn. Grund dafür waren höhere Logistik- und Produktionskosten, die H&M nicht an die Kunden weitergeben konnte. Für die H&M-Aktie geht es am Donnerstagvormittag deutlich nach unten.Konkret erzielte die Modekette im Zeitraum ...

