Hannover (ots) -Kurz vor der Landtagswahl am 9. Oktober in Niedersachsen waren das Autorenteam Christina von Saß und Frank Baebenroth unterwegs - für politische Stippvisiten im ganzen Land. Ausgangspunkt Ihrer Reisen - die geografische Mitte von Niedersachsen in der Nähe von Hoya.Von dort aus geht es in verschiedene Landesteile - immer mit der Frage im Gepäck: Welche Themen bewegen die Menschen in dieser besonderen Zeit? Wie sieht ihr Alltag in der Krise aus? Was macht Ihnen Mut? Und... welche Erwartungen gibt es an die Politik? Was soll sich ändern nach der Landtagswahl?Auf ihrer Reise treffen die Autoren spannende, kluge und empathische Niedersachsen - zu Hause, auf der Pflegestation, in der Tischlerei, im Genossenschaftsladen oder auch im Pool - einem selbst umgebauten Futter-Mischwagen. Und sie kommen ins Gespräch mit dem Jungbauer, der sich Sorgen macht um die Zukunft der Landwirtschaft. Mit der Pflegekraft, die sich trotz tiefer Erschöpfung auch noch nach Feierabend engagiert. Oder dem Rentner, der für kein Geld der Welt Politiker sein möchte, weil diese so schwere Entscheidungen treffen müssen.Fazit der Reise: "Wir haben Menschen getroffen, die voller Sorge sind um ihre Zukunft, aber wir haben auch viel Optimismus und Zuversicht erlebt. Und viele Menschen sehen sehr genau, vor welch komplexen Herausforderungen Politik heute steht.""Wählen in Krisenzeiten - Eine Reise durch Niedersachsen" - am 4. Oktober ab 22.00 Uhr im NDR Fernsehen.