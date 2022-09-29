FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ATARI S.A. EO 0,01 IFGA FR0010478248
AB/FROM ONWARDS 29.09.2022 12:09 CET
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ATARI S.A. EO 0,01 IFGA FR0010478248
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