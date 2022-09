EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) will die Kapazität seines geplanten Batterie-Anoden-Werks in Australien, schneller als bisher geplant auf 25.000 Tonnen pro Jahr bringen. Statt des bisher angedachten zweistufigen Ausbaus mit Entwicklungsschritten von 5.000 Tonnen in Stufe 1 und 20.000 Tonnen in Stufe 2 plant das Unternehmen jetzt den sofortigen, einstufigen Ausbau auf 25.000 Tonnen Jahreskapazität.#EcoGraf reagiere damit auf die erhöhte Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...