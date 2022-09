CNBC-Moderator Jim Cramer stellte am Dienstag in seiner Sendung Mad Money eine Liste von fünf renditestarken Aktien vor, die aus seiner Sicht ein Kauf sind. Wir haben uns die Liste genauer angeschaut.

Getreu dem Motto "Kaufen, wenn die Kanonen donnern" rät Cramer jetzt zum Kauf von Qualitätsaktien. Um seine Top-Picks zu finden, untersuchte Cramer den S&P 500. Dabei suchte er nach Aktien, die gegenüber ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs um 30 Prozent oder mehr gefallen sind und eine Aktienrendite von vier Prozent oder mehr aufweisen.

Von den über 50 Aktien, die die Anforderungen erfüllen, sind die folgenden fünf Aktien seine Favoriten:

Ford KeyCorp Federal Realty Devon Energie ONEOK



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US25179M1036,US3453708600,US4932671088,US6826801036,US3137472060