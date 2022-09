Die TUI-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Auch am heutigen Donnerstag stehen Minus-Zeichen vor dem Papier des weltgrößten Reiseveranstalters. Insgesamt hat der Tourismus-Wert in diesem Jahr bereits mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt. Eine wichtige Marke (DER AKTIONÄR berichtete) wurde nun endgültig unterschritten. Auch wenn eine Umfrage von YouGov (im Gegensatz zu anderen Umfragen) hinsichtlich des Wintergeschäfts etwas Hoffnung macht - demnach wollen drei Viertel der 2.126 Befragten in den kalten ...

