Lisbon, Portugal (ots/PRNewswire) -- Mehr als 500 Studenten werden zum Raketenstart-Wettbewerb EuRoC - European Rocketry Challenge erwartet, der von der portugiesischen Raumfahrtbehörde zwischen dem 11. Und 18. Oktober veranstaltet wird- Die diesjährige Ausgabe hatte die höchste Anzahl an Bewerbungen aller Zeiten, mit mehr als 40 Bewerberteams aus 11 LändernDie portugiesische Raumfahrtagentur führt zum dritten Mal in Folge die EuRoC - European Rocketry Challenge durch, einen Wettbewerb für Raketenstarts, der von Universitätsstudenten aus mehreren europäischen Ländern ausgerichtet wird und an dem dieses Jahr 20 Teams aus 11 Ländern teilnehmen.In diesem Jahr sind mit zwei Teams aus Spanien und zwei aus Ungarn neue Länder bei der EuRoC dabei. Darüber hinaus gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern, da portugiesische Studenten in ausländischen Teams mitarbeiten und umgekehrt. Die italienische Skyward Experimental Rocketry ist ein solches Beispiel mit portugiesischen Elementen in ihrem Team. Andererseits hat die portugiesische RED brasilianische Mitglieder.Es wird mehrere Debütanten geben, wie das portugiesische Fénix Rocket Team, das sich aus Studenten der Universidade de Coimbra und der Universidade da Beira Interior zusammensetzt, sowie 10 weitere Teams: BME Aerospace - BMEAERO (Ungarn); BME Suborbitals - BMESUB (Ungarn); Faraday Rocketry UPV (Spanien); Hybrid Engine Development - HyEnD (Deutschland); LeoFly - LF (Frankreich); Poznan University of Technology (Polen); PUT Rocketlab (Polen); Student Team for Aerospace and Rocketry - STAR (Spanien).Es wird einige Rückkehrer geben, wie das österreichische Team Aerospace Team Graz, das derzeit den Geschwindigkeitsrekord einer Rakete im Wettbewerb hält; ARIS - Akademische Raumfahrtinitiative Schweiz (Schweiz), Aristotle Space & Aeronautics Team - ASAT (Griechenland); Bath Rocket Team - BRT (Vereinigtes Königreich); CranSEDS (Vereinigtes Königreich); Endeavour (Vereinigtes Königreich); Imperial College London Rocketry - ICLR (Vereinigtes Königreich); PoliWRocket (Polen); Rocket Experiment Division - RED (Portugal); Skyward Experimental Rocketry - Skyward ER (Italien); ein TUST - TU Wien Space Team (Österreich) und EPFL Rocket Team - ERT (Schweiz), der Gewinner des Jahres 2021."Der Wettbewerb hat deutlich zugenommen", kommentiert Marta Gonçalves, Leiterin der Bildungsprojekte bei der portugiesischen Agentur. "EuRoC steht im Einklang mit den strategischen Zielen der portugiesischen Raumfahrtagentur. Dieser Wettbewerb fördert die Innovation und motiviert die Schülerinnen und Schüler, im Team zu arbeiten und reale Probleme unter dem gleichen Druck zu lösen, mit dem sie in ihrem späteren Berufsleben konfrontiert sein werden", fügt er hinzu.Informationen zur EuRoC - European Rocketry Challenge:Die EuRoC - European Rocketry Challenge ist der erste universitäre Raketenstartwettbewerb in Europa, gefördert von der portugiesischen Raumfahrtagentur. Seit 2020 möchte EuRoC Universitätsstudenten dazu ermutigen, ihre eigenen Raketen zu entwerfen, zu bauen und starten zu lassen und so die Entwicklung der technologischen Fähigkeiten der Studenten in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik usw. zu fördern.